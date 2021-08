Calciomercato Juventus, bomba Pogba | Addio a zero

Paul Pogba scalda puntualmente i tifosi della Juventus sul calciomercato. Il centrocampista è a un punto di svolta decisivo per il suo futuro

Per la Juventus è tempo di grandi manovre sul calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per la sua rosa e per Massimiliano Allegri. In particolare, il centrocampo pare essere il reparto su cui la società intende incidere maggiormente per rinforzare il parco giocatori a disposizione del tecnico. Manuel Locatelli e Miralem Pjanic sono certamente i primi nomi sul taccuino del club bianconero.

Parallelamente, però, i tifosi si scaldano per Paul Pogba, calciatore che alla Juventus ha fatto benissimo e il cui futuro resta fortemente in bilico. Il centrocampista francese piace non poco e ora gli scenari potrebbe cambiare drasticamente.

Calciomercato Juventus, Pogba a zero: le ultime sul francese

Dall’Inghilterra sono chiari: Pogba lascerà a parametro zero il Manchester United a fine contratto. Secondo quanto riporta il ‘daily star’, il francese era entrato nel mirino del PSG, ma l’arrivo di Messi in Francia ha chiuso le porte al centrocampista. Ora Pogba potrebbe dire addio tra un anno allo United, accasandosi in una nuova big straniera a zero. Uno scenario che vedrebbe tornare in corsa anche la Juventus sul calciatore.