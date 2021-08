La Juventus continua a lavorare sul fronte rinnovi in vista della prossima stagione: incontro decisivo, cifre e dettagli

Continua il lavoro della Juventus in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera è sempre attiva sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di livello assoluto. Inoltre, il club torinese ha un incontro in programma nella giornata di oggi per quanto riguarda il rinnovo di Paulo Dybala. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si potrebbe arrivare alla chiusura dell’affare per un prolungamento.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala ad un passo

La Juventus ha come intenzione di arrivare ad un massimo di 10 milioni più bonus con un contratto quinquennale: Dybala potrebbe firmare fino al 2026 come riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. Nella giornata di oggi arriverà l’incontro con l’agente dell’argentino, Jorge Antun, per definire i dettagli del prolungamento contrattuale.

Il club bianconero pensa di chiudere così la trattativa che dura da parecchio. Dybala vuole tornare a splendere dopo un anno da dimenticare sotto la gestione Pirlo anche a causa di un infortunio che l’ha tenuto fuori per diverso tempo. La Joya sarebbe felice così di continuare la sua avventura in bianconero per essere ancora protagonista a livello internazionale.

La Juventus è molto attiva sul fronte calciomercato con due nuovi possibili colpi a centrocampo: Pjanic e Locatelli i primi indiziati a vestire la maglia bianconera in vista della prossima stagione.