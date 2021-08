Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di rinforzi in questa sessione estiva di calciomercato: occhio al nome di Idrissa Gueye, mediano del PSG di Pochettino

Inizia ad infiammarsi la sessione estiva di calciomercato. L’Inter ha salutato Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, mentre la Juventus continua a lavorare sul profilo di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo di Dionisi. In casa Milan invece c’è una vera e propria rivoluzione. All’inizio di luglio, da svincolati, Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu hanno salutato il club rossonero. Al loro posto ecco Mike Maignan e la conferma di Brahim Diaz, arrivato dal Real Madrid ora di Carlo Ancelotti. Serve però anche un centrocampista alla squadra di Stefano Pioli e nel mirino ci sono diversi profili.

Dal possibile ritorno di Bakayoko, lo scorso anno al Napoli di Gennaro Gattuso, a Moussa Sissoko, centrocampista del Tottenham. Inoltre, attenzione a ciò che sta succedendo in casa PSG che, con l’arrivo costosissimo di Messi, ha bisogno di fare cassa magari liberandosi di qualche elemento della rosa non particolarmente centrale nel progetto tecnico di Mauricio Pochettino.

Calciomercato Milan, offerto dal PSG | I dettagli

In quest’ottica, il PSG potrebbe offrire al Milan Idrissa Gueye, mediano d’esperienza della squadra parigina. Il giocatore originario di Dakar non ha disputato una stagione particolarmente esaltante con la maglia della società transalpina ed ha un contratto in scadenza nel 2023.

Gueye è un classe 1989 ed ha una valutazione in sede di mercato di circa 15 milioni di euro. Il mediano del PSG non sembra scaldare particolarmente gli animi della dirigenza rossonera che, a centrocampo, preferirebbe altri profili come i precedentemente citati Bakayoko e Moussa Sissoko.