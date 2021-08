Calciomercato Juventus, i bianconeri seguono un profilo per il centrocampo che piace anche alla Roma: colpo a rischio, irrompe l’Atalanta

Lavori in corso per la Juventus. Non una buona prestazione per i bianconeri ieri sera al Trofeo Gamper. Il Barcellona ha convinto maggiormente sin dai primi minuti, ottenendo il vantaggio con la new entry Depay già al 3′ minuto di gioco e chiudendo poi il match sul netto risultato di 3-0. Nessun allarme in casa ‘Vecchia Signora’ chiaramente, ma Allegri spinge per avere il prima possibile una rosa pronta. Chiara la priorità in sede di calciomercato: rimpolpare la mediana con uno se non due acquisti. I maggiori indiziati, in questo senso, continuano ad essere Locatelli e Pjanic. Per il talento azzurro ci sarà a breve un nuovo incontro per cercare di trovare l’intesa definitiva con il Sassuolo. L’operazione è a dir poco in salita, ma permane un cauto ottimismo tenendo conto della volontà del calciatore.

Il classe ’98, infatti, vuole a tutti i costi approdare a Torino e non prende in considerazione altre possibilità estere, come Arsenal e Tottenham. Il ritorno del bosniaco – ieri relegato in panchina – appare senza dubbio più semplice. Il regista aspetta solo il suo ex club, ma per adesso resta in secondo piano. La dirigenza piemontese, dal canto suo, continua a guardarsi attorno e apprezza molto anche una pedina in Bundesliga. C’è da registrare, però, il forte inserimento dell’Atalanta.

Calciomercato Juventus, ‘scippo’ a centrocampo: l’Atalanta fa sul serio

Colpo a rischio per la Juventus. L’Atalanta – stando a quanto riferisce ‘Sky’ – fa sul serio per Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach. Il talento 24enne, accostato anche a Roma e Napoli, è finito nel mirino dei nerazzurri di Gasperini, che avrebbero già avviato i contatti con i tedeschi. La ‘Dea’ avrebbe deciso di cambiare obiettivo dopo le difficoltà riscontrate per arrivare a Koopmeiners.

Si tratta di una ghiotta occasione, considerando che l’ex Young Boys ha il contratto in scadenza giugno 2022. L’affare, quindi, potrà avvenire solo a titolo definitivo, con le parti che cercheranno di trovare l’intesa sul valore del cartellino. Inoltre, il mediano svizzero ha chiesto apertamente la cessione ed è improbabile un prolungamento dell’attuale accordo.