La Juventus si muove per il centrocampista e sono stati effettuati passi in avanti importanti: l’affare si avvicina

Ieri è arrivato un ko pesante per la Juventus, che è caduta a Barcellona perdendo per 3-0 nel “Trofeo Gamper”. L’amichevole però è servita sia per mettere minuti nelle gambe che per continuare a lavorare sul calciomercato e in particolare per il centrocampista, visto che sarebbero andati avanti i discorsi con Miralem Pjanic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, duello col Milan | Suggestione dal Real Madrid

Il bosniaco, dopo un anno in ‘Blaugrana’, vorrebbe tornare in bianconero in quanto non si è trovato bene sotto la guida di Ronald Koeman. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Juventus e Barcellona si sarebbero accordati per un prestito gratuito biennale, ma resta da capire il da farsi per quanto riguarda lo stipendio.

LEGGI ANCHE >>> Barcellona-Juventus, Koeman batte Allegri | Decidono Depay, Braithwaite e Puig

Calciomercato Juventus, ok al prestito biennale gratuito per Pjanic

Il nodo ingaggio ora è il nodo da sciogliere per la Juventus, che vorrebbe riabbracciare Miralem Pjanic in questi giorni. Lui percepisce 8.5 milioni di euro e la ‘Vecchia Signora’ sarebbe disposta a pagarne la metà circa. La novità arrivata ieri però riguarda proprio la partecipazione del Barcellona nel pagare lo stipendio del centrocampista, che comunque deve tagliarsi un altro pezzo di ciò che guadagna. Bisogna poi trovare il posto giusto per Pjanic nella Juventus: un elemento che potrebbe fargli spazio è sicuramente Aaron Ramsey.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter più defilata | S’inserisce il Milan

Il gallese sembra essere in uscita ma bisogna trovare la giusta destinazione prima di procedere con l’ingaggio di un nuovo calciatore.