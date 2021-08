Calciomercato Juventus, assalto a Dybala | Proposta di scambio

La Juventus lavora sul calciomercato per trovare la giusta quadratura del cerchio in attacco. Assalto dall’estero a Dybala: occhio allo scambio

La Juventus sta entrando nel vivo del suo calciomercato, in attesa di decisioni definitive sul futuro di alcuni dei suoi calciatori migliori. Stiamo parlando, in particolare, di Paulo Dybala. L’argentino è riuscito a garantire per diverse stagioni un rendimento decisamente alto, raggiungendo vette elevate con Massimiliano Allegri in panchina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo dal Barcellona | Affare gratis

Ora che il tecnico è tornato in bianconero, paradossalmente, la posizione della Joya resta ancora in bilico. Le trattative per il rinnovo di contratto vanno avanti, ma non è ancora arrivata la fumata bianca. Intanto, le big internazionali continuano a monitorare la situazione dell’argentino, preparando l’eventuale assalto all’attaccante della Juventus. In particolare, attenzione al Barcellona che va alla ricerca di un calciatore con quelle caratteristiche, dopo aver perso clamorosamente Lionel Messi. Il futuro dell’argentino implica un nuovo acquisto in quella zona di campo: la soluzione potrebbe arrivare attraverso uno scambio con la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Barcellona-Juventus, Koeman batte Allegri | Decidono Depay, Braithwaite e Puig

Calciomercato Juventus, assalto del Barcellona a Dybala: pista scambio

Dybala e il Barcellona, i rumors tornano puntuali praticamente in ogni stagione per l’attaccante argentino. La Joya ha una valutazione di 60 milioni di euro circa, troppo alta per il Barcellona, che non può arrivare a una cifra simile. Proprio per questo, nelle idee dei blaugrana, l’operazione sarebbe potuta decollare attraverso uno scambio. In bianconero potrebbe arrivare Coutinho. Il brasiliano è stato proposto alla Vecchia Signora, proprio nell’ambito dell’operazione Dybala.

Il trequartista ex Inter ha una valutazione di 45-50 milioni di euro. Gli stipendi non coincidono: la Joya ha un ingaggio da poco più di 7 milioni a stagione, Coutinho di oltre 12. L’inserimento del calciatore brasiliano nella trattativa, però, non sembra surriscaldare la Juventus. I bianconeri, infatti, non sono disposti a lasciar partire la Joya a queste condizioni. Si attendono, quindi, ulteriori sviluppi sul destino dei calciatori in causa, con uno sguardo agli scenari in casa Juventus.