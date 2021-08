Calciomercato Milan, ipotesi di scambio col Real Madrid | I dettagli

Calciomercato Milan: tentativo di scambio col Real Madrid per Isco. Tutte le cifre e i dettagli

Un pareggio a reti bianche col Real Madrid che conferma il buono stato di forma della squadra. Il Milan di Pioli continua a crescere e non sfigura affatto nemmeno contro i ‘Blancos’ nell’amichevole andata in scena ieri a Klagenfurt. Un incrocio che è stato anche l’occasione per la dirigenza di incontrare Florentino Perez: i due club sono in ottimi rapporti, come dimostrano gli affari già conclusi, e potrebbero tornare a discutere di diversi nomi. Uno su tutti è quello di Isco. Il fantasista spagnolo è sempre in bilico e potrebbe lasciare il Real in questa sessione di calciomercato. Il Milan, dal canto suo, è alla ricerca di un trequartista e segue da tempo anche il 29enne in scadenza di contratto a giugno 2022. È possibile anche il tentativo di inserimento di contropartite tecniche da parte dei rossoneri: tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul fronte Isco. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, post Lukaku | In arrivo due bomber

Calciomercato Milan, colpo Isco | No del Real allo scambio

Lo spagnolo è in scadenza di contratto al termine della prossima stagione e difficilmente rinnoverà con i ‘Blancos’. La società madrilena potrebbe così tentare di cedere il giocatore in questa sessione di mercato e valuta l’ex Malaga circa 20 milioni di euro. Una cifra che il Milan vorrebbe evitare di sborsare per un calciatore in scadenza tra un anno. Maldini e Massara potrebbero così mettere sul piatto il cartellino di Rafael Leao. L’esterno portoghese non ha mai convinto soprattutto per continuità in rossonero e rappresenta un’importante pedina di scambio. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, accordo raggiunto | Visite mediche e firma

Tuttavia, il classe 1999 non interessa al Real Madrid che punta ad incassare i 20 milioni cash richiesti per il cartellino di Isco. Florentino Perez non gradisce contropartite tecniche e vuole monetizzare in vista dei sogni Mbappé o Haaland. Il Milan è avvisato.