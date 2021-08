Nahitan Nandez, obiettivo di calciomercato dell’Inter di Simone Inzaghi, potrebbe finire anche nel mirino del Milan di Stefano Pioli: tutti i dettagli sulle trattative

Il calciomercato sta entrando davvero nel vivo! Il mese di agosto ha portato novità clamorose in vista della prossima stagione e non siamo neanche a metà. Lionel Messi, stella del calcio mondiale e del Barcellona, non è stato in grado di rinnovare il suo contratto con il club blaugrana ed è approdato al PSG di Mauricio Pochettino, vero protagonista di questa estate con i colpi da urlo messi a segno: da Gianluigi Donnarumma ad Achraf Hakimi, passando per Georginio Wijnaldum e Sergio Ramos. Anche il Chelsea sta lavorando alacremente per bissare la vittoria in Champions League della scorsa stagione ed il grande colpo ha un nome ed un cognome: Romelu Lukaku.

Finora quindi, l’Inter di Simone Inzaghi ha perso due elementi di livelli assoluto come Achraf Hakimi, approdato al PSG, e Romelu Lukaku, che verrà a breve ufficializzato dal Chelsea di Thomas Tuchel. I nerazzurri devono ora acquistare dei sostituti ed occhio al nome di Nahitan Nandez, jolly del Cagliari di Tommaso Giulini.

Leggi anche >>> Calciomercato Milan, allarme Theo Hernandez: blitz PSG | Scambio da urlo

Leggi anche >>> Calciomercato Milan, Berardi non tramonta | Scambio ‘due per uno’

Calciomercato Inter, obiettivo Nandez | Attenzione al Milan

L’Inter continua a seguire con attenzione quindi il profilo di Nahitan Nandez, il quale dovrebbe lasciare il Cagliari in questa sessione di calciomercato. La trattativa per l’uruguaiano da parte del club nerazzurro va avanti ormai da diverse settimane, ma la quadra non sembra essere arrivata ed attenzione al possibile inserimento in extremis del Milan di Paolo Maldini.

I rossoneri sono infatti a caccia di un centrocampista centrale, ma anche di un esterno destro in grado di fare al meglio la fase offensiva e difensiva. Il profilo di Nandez sarebbe il nome perfetto per ricoprire tutti questi ruoli scoperti e soffiare, ad una diretta rivale come l’Inter di Inzaghi, un obiettivo primario in entrata.