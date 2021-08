Calciomercato Milan, il Paris-Saint Germain potrebbe tentare a breve l’assalto a Theo Hernandez: Leonardo prepara lo scambio da urlo

Il Milan lavora sul fronte cessioni. L’inizio del calciomercato rossonero è stato a dir poco scoppiettante, ma ora la dirigenza si sta prendendo del tempo per riflettere sulle prossime mosse. Ieri è arrivata l’ufficialità del trasferimento del gioiellino Hauge all’Eintracht Francoforte. Operazione in prestito con obbligo di riscatto, da circa 12 milioni di euro. Dopo il norvegese, dovrebbe toccare ad Andrea Conti l’abbandono della nave. L’esterno è in partenza, poiché non fa più parte del progetto tecnico. In questo senso, si sta cercando di trovare al calciatore una nuova sistemazione.

Una volta chiuse le uscite, il club di Via Aldo Rossi potrà tornare ad occuparsi degli acquisti. Come noto, la caccia al trequartista per rimpiazzare Calhanoglu è apertissima e Maldini sonda diverse piste. Sta prendendo quota Adli del Bordeaux, che si aggiunge ai soliti Ziyech, Isco e Ilicic. Attenzione, però, al possibile assalto a Theo Hernandez. L’ingordo PSG ha puntato da tempo la stellina francese e a breve potrebbe avanzare una proposta concreta.

Calciomercato Milan, scambio da urlo per Theo Hernandez: PSG all’assalto

Non è ancora sazio il PSG. Autore di una campagna acquisti stellare, i parigini hanno ufficializzato anche l’arrivo della ‘Pulce’ Lionel Messi. Mister Pochettino si ritrova nelle mani una squadra da playstation, che partirà inevitabilmente come assoluta favorita per la vittoria tanto ricercata della Champions League. Ma nella capitale potrebbe arrivare un altro super colpo per la fascia sinistra del reparto difensivo, zona un po’ più ‘debole’ rispetto al resto della formazione titolare.

Theo Hernandez è un autentico pallino del DS Leonardo, che potrebbe cercare di mettere in piedi un super scambio. Sul tavolo è possibile ci finisca Icardi – ormai in uscita, senza feeling con Messi e valutato sui 35 milioni – più una sostanziosa parte cash da 30 milioni. In tal caso, però, i rossoneri sarebbero già pronti a rifiutare. Con Giroud, hanno già due punte in rosa e lo stipendio dell’argentino tocca i 10 milioni coi bonus. Per l’ex Real Madrid, il ‘Diavolo’ accetterebbe solo un’offerta cash da 60-70 milioni di euro. Il PSG, dal canto suo, potrebbe rilanciare, tenendo conto però che su Icardi c’è da tempo anche la Juventus, la quale vorrebbe un potenziamento nel ruolo di centravanti. Anche la Roma è interessata per il dopo Dzeko, ma per ora resta più defilata.