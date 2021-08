Il Milan si prepara a dire addio a uno dei calciatori in rosa: incontro tra l’agente e il nuovo club già avvenuto

Piazzare gli esuberi è il diktat del calciomercato estivo, specie in quello di quest’anno dove le condizioni economiche della maggior parte dei club non sono proprio rosee. Anche in casa Milan prima di procedere a nuovi acquisti bisognerà riuscire a cedere quei giocatori che ormai non fanno più parte del progetto tecnico di Stefano Pioli.

Tra questi c’è sicuramente Samu Castillejo, finiti ai margini della rosa milanista. Dopo tre anni in rossonero lo spagnolo sembrerebbe ormai destinato all’addio, ma non senza qualche problema. Fino ad ora infatti le varie soluzione che gli sarebbero state offerte sarebbero state rifiutate dal calciatore. Finalmente però sembrerebbe arrivare l’offerta giusta. L’agente incontra il club.

Calciomercato Milan, addio Castillejo: futuro al Getafe

Era scritto l’addio di Samu Castillejo al Milan, e piano piano sta per diventare realtà. Lo spagnolo è ormai fuori dal progetto di Stefano Pioli e i rossoneri da tempo gli stanno cercando una nuova sistemazione. Dopo diverse offerte rifiutate, l’esterno offensivo sembrerebbe aver trovato la destinazione giusta.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘AS’, il suo futuro potrebbe essere al Getafe. L’affare con il Milan sembrerebbe essere vicino alla chiusura e ieri l’agente dello spagnolo era in Spagna per incontrare il club. Dunque una cessione che permetterà al Milan di sbloccare nuovamente il mercato in entrata, visto che un esubero sarà piazzato.