In casa Milan non tramonta l’idea Berardi per potenziare il reparto offensivo: l’attaccante vuole partire, Maldini prepara lo scambio

Si continua a lavorare alacremente nella sede del calciomercato del Milan. Al momento, i rossoneri sono più attivi sul fronte cessioni. Stamane è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Hans-Petter Hauge all’Eintracht Francoforte. Il gioiellino norvegese giocherà in Bundesliga in prestito con obbligo di riscatto, con un’operazione da circa 12 milioni di euro. Il prossimo della lista sarà quasi sicuramente Andra Conti. L’esterno italiano non fa più parte del progetto tecnico del ‘Diavolo’ e potrebbe esserci nuovamente il Parma nel suo destino.

L’attenzione dei lombardi, però, rimane elevata anche sul tema acquisti. Continua la ricerca del rimpiazzo di Calhanoglu: Pioli aspetta il rinforzo tanto desiderato per coprire un buco importante nel suo undici titolare. Salgono le quotazioni di Adli del Bordeaux, ma l’affare non è semplice a causa della folta concorrenza. L’opzione preferita, però, resta quella di Ziyech – sperando in un’apertura del Chelsea al prestito -, ma la pista più concreta ora è Ilicic. Maldini, dal canto suo, indirizza i suoi pensieri anche verso il ruolo di esterno destro d’attacco. A tal proposito, pare non tramontare l’ipotesi Berardi e il club di Via Aldo Rossi starebbe preparando l’offensiva.

Calciomercato, il Milan non molla Berardi: affare ‘due per uno’

Il Milan continua ad inseguire Berardi. L’azzurro – pallino di Pioli – avrebbe intenzione di dire addio al Sassuolo, per intraprendere una nuova sfida e compiere il salto di qualità nella sua carriera. San Siro sarebbe certamente una grande opportunità in questo senso. I rossoneri, che lo seguono da tempo, potrebbero provarci concretamente a breve avanzando una proposta di scambio agli emiliani.

L’eventuale affare vedrebbe l’inserimento dei cartellini di Pobega e Kalulu, valutati rispettivamente 10 e 7 milioni. A ciò si aggiungerebbe una rilevante parte cash da 12 milioni, per un totale di 29 milioni di euro. Ma i neroverdi sono bottega cara e chiedono sui 35 milioni per il proprio attaccante. Staremo a vedere.