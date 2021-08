La Roma si separa da Edin Dzeko ed è pronta a cercare nu nuovo bomber: Mourinho tenta il colpaccio a parametro zero

Dopo sei anni la Roma dice addio al suo bomber, Edin Dzeko. Il rapporto con il club si era ormai incrinato dallo scorso gennaio, e da lì non si è mai più ripreso completamente. Inoltre già la scorsa estate il bosniaco fu vicino all’addio ma poi rimase in giallorosso da capitano, ora però è il momento dei saluti. Il suo passaggio all’Inter porta José Mourinho e la società capitolina a cercare un suo erede sul mercato.

Sono diversi i nomi sul taccuino giallorosso, tra cui quello di Mauro Icardi. Con il PSG che continua a collezionare nomi stellari in entrata, per lui in attacco potrebbe non esserci più spazio. Il piano della Roma potrebbe essere addirittura di provare il colpaccio a zero.

Calciomercato Roma, sogno Icardi: tentativo a parametro zero

Non servono presentazioni per Mauro Icardi, bomber argentino che in Italia abbiamo imparato a conoscere bene prima con la maglia della Sampdoria poi con quella dell’Inter. Ora però al PSG il bomber sembrerebbe essere passato in secondo piano.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, l’arrivo di Messi potrebbe essere decisivo per il suo addio, visto che oltre al poco minutaggio che potrà essergli garantito il rapporto con la ‘Pulce’ non sarebbe ottimo. Così la Roma potrebbe tentare il suo acquisto per circa 10 milioni o secondo il sito spagnolo addirittura a parametro zero. Dunque il club capitolino potrebbe preparare un assalto al bomber argentino che farebbe sognare i tifosi.