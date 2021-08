Calciomercato, bomba Icardi | Intreccio con Inter e Juventus: via libera

Il valzer dei bomber prosegue nei maggiori campionati internazionale. Il futuro di Mauro Icardi smuove il calciomercato di Inter e Juventus

Mauro Icardi e un futuro tutto da scrivere, ormai da mesi. L’attaccante argentino continua ad avere poco spazio agli ordini di Mauricio Pochettino. Di certo, non è riuscito a imporsi stabilmente nell’attacco del PSG e con l’arrivo imminente di Lionel Messi, con cui i rapporti non sono idilliaci, la strada della cessione sembra inevitabile.

Non per forza in Italia. Si è parlato a più riprese del possibile ritorno dell’argentino in Serie A e dalla porta principale: la Juventus l’ha tenuto seriamente in considerazione, in attesa di capire il futuro di Ronaldo, ma anche Milan e poi Roma ci hanno pensato. Per quanto riguarda i giallorossi, la pista non è neanche del tutto chiusa. Ma attenzione soprattutto all’estero, lì dove Icardi potrebbe dare un nuovo slancio alla sua carriera.

Calciomercato Inter e Juventus, effetto domino Icardi: occhio a Vlahovic

Il futuro di Icardi potrebbe in ogni caso intrecciarsi con le intenzioni di Inter e Juventus in sede di calciomercato. L’argentino, infatti, potrebbe avvicinarsi sempre più al Tottenham nei prossimi giorni. Gli Spurs hanno bisogno di una punta, in attesa di capire il futuro di Harry Kane, ed è partito l’assalto all’ex Inter per sistemare l’attacco.

E proprio Inter e Juventus potrebbero beneficiare di questo tipo di trattativa. L’addio di Icardi in direzione Tottenham libererebbe le due big italiane di una concorrente importante nella corsa a Dusan Vlahovic. Il talento, che ha una valutazione dai 60 milioni di euro in su e tratta il rinnovo con la Fiorentina potrebbe rientrare prepotentemente nel mirino dell’Inter per il dopo Lukaku, ma anche la Juventus tiene le antenne dritte per la punta.