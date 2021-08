La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: il club bianconero è pronto al colpo a parametro zero

Saranno giorni intensi in casa Juventus per arrivare a colpi importanti da regalare a Massimiliano Allegri. L’allenatore della compagine bianconera non vede l’ora di lavorare con nuovi innesti di qualità per competere sia in Italia che in Europa. La dirigenza torinese è molto attiva per chiudere l’affare Locatelli in uscita dal Sassuolo, ma la trattativa ancora non decolla. Inoltre, potrebbe esserci uno spiraglio per un colpo a parametro zero grazie al lavoro del Paris Saint-Germain, protagonista assoluto in questa sessione di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Camavinga al PSG: Pogba a zero nel 2022

Secondo quanto riportato dal portale francese “Footmercato”, il PSG potrebbe mettere a segno un altro colpo a centrocampo. Si tratta del giovanissimo centrocampista del Rennes, Eduardo Camavinga, classe 2002, messo nel mirino anche dagli altri top club d’Europa, tra cui Real Madrid e Manchester United. Il nazionale francese, che ha subito bruciato le tappe, vuole accettare la proposta del PSG visto che la considera un’occasione irrununciabile.

L’interesse del top club parigino è molto reale. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 e così il PSG potrebbe pensare di strapparlo a circa 50 milioni di euro. In questo modo la Juventus sarebbe entusiasta dell’affare visto che ha messo nel mirino il centrocampista francese, Paul Pogba, possibile colpo a parametro zero nel 2022. Il via libera arriverebbe proprio dalla Francia con il club bianconero che continua a monitorare ogni occasione suggestiva di mercato.

Tutto si deciderà nei prossimi giorni con il PSG che vorrebbe annunciare nelle prossime ore Lionel Messi dopo l’addio al Barcellona.