L’Inter lavora per il calciomercato e spunta una nuova offerta dalla Premier League: c’è il rischio di un nuovo addio

Sono giornate intense per l’Inter, che sta lavorando sul calciomercato e in extremis può effettuare qualche operazione importante sia in entrata che in uscita. È ormai in partenza Romelu Lukaku, che lascerà i nerazzurri in maniera un po’ inaspettata e insieme ad Achraf Hakimi sarà il secondo big a salutare in questa sessione di mercato.

I club sanno della difficile situazione della ‘Beneamata’ e per questo vanno a caccia di nuovi affari. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Stars’, ora il Leicester avrebbe messo nel mirino un altro protagonista della vittoria della scorsa Serie A, ovvero il perno della difesa Stefan De Vrij.

Calciomercato Inter, De Vrij nel mirino del Leicester: scambio più soldi

Il club inglese sarebbe disposto a fare sacrifici importanti per arrivare all’olandese, che è reduce da due annate straordinarie con l’Inter, e sarebbe disposto a mettere sul piatto un calciatore più soldi. In particolare, per arrivare a De Vrij il Leicester potrebbe ‘sacrificare’ il proprio terzino destro Ricardo Pereira, che è valutato circa 30 milioni di euro. Per arrivare all’olandese, che ha un valore di 50 milioni, ci potrebbe essere anche un conguaglio di 20 milioni di euro.

De Vrij è un elemento fondamentale della difesa dell’Inter ma il Leicester vuole provare a portare a termine un colpo importante ed è disposto a un sacrificio notevole per arrivare all’olandese.