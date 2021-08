Arrivano le parole in conferenza stampa di Lionel Messi e del presidente del PSG Al-Khelaifi sul futuro di Mbappe

Il grande giorno è arrivato, la conferenza stampa di presentazione di Lionel Messi. L’argentino è diventato un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain, firmando un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 35 milioni di euro a stagione. Di seguito, le parole della Pulce: “Sono stati fatti acquisti importanti per trionfare in Champions League. Voglio dare una mano, il mio obiettivo è vincere altre Champions. C’è una squadra completa. Verratti è il migliore al mondo nel suo ruolo, il Barcellona lo ha cercato. Le cose si sono ribaltate: sono arrivato io a giocare con lui. E’ un ragazzo spettacolare. Conosco personalmente tanti giocatori nello spogliatoio, sono stati determinanti nella mia scelta“.

Continua poi Messi: “Il PSG ha aiutato la crescita del calcio francese, che io ho seguito. Per vincere la Champions serve una squadra forte e un gruppo unito. Non ho ancora conosciuto lo spogliatoio, ma da fuori posso dire che serve un po’ di fortuna perché il calcio è fatto di dettagli. Voglio iniziare subito a giocare con Neymar e Mbappe, ma non so quando sarò disponibile“.

PSG, l’annuncio di Al-Khelaifi sul futuro di Mbappe

A prendere la parola è stato anche Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, per parlare del futuro di Kylian Mbappe: “Sanno tutti quale sarà il suo futuro, resta a Parigi. E’ un giocatore molto competitivo, è un vincente. Difficile immaginare una squadra più competitiva di questa, quindi Kylian resterà qui per vincere“. Sul giovane asso francese c’è da tempo il Real Madrid, con Florentino Perez che farebbe follie per acquistarlo.