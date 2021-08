Il futuro di Vlahovic è un’incognita, su di lui c’è l’interesse di diverse big comprese Inter e Juventus: ultimatum Fiorentina, c’è la data

Giornata speciale in casa Juventus. È il compleanno di Massimiliano Allegri, che oggi spegne 54 candeline. Il tecnico livornese sta continuano a preparare la squadra in vista del sempre più imminente inizio di campionato, ma il regalo della società si fa ancora attendere in sede di calciomercato. Il profilo è sempre quello di Manuel Locatelli: i bianconeri avranno a breve un nuovo contatto con il Sassuolo per cercare di sbloccare definitivamente la trattativa. Operazione in salita fin dal principio, con i neroverdi che fanno muro sulla valutazione economica del loro gioiello. Ma tutte le parti in causa sono desiderose di arrivare alla fumata bianca, perciò permane un cauto ottimismo.

Senza dubbio più caotica la situazione per l’Inter. Altro addio pesante con Lukaku, dopo quelli di Conte e Hakimi. Come rimpiazzo, è in arrivo Dzeko dalla Roma, ma i lombardi vorrebbero anche un’altra punta per colmare l’immenso vuoto. In questo senso, condividono da tempo un obiettivo importante con la ‘Vecchia Signora’. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, bomber in forza alla Fiorentina. Il serbo attira l’interesse di diversi top club europei e il suo futuro è ancora incerto. A tal proposito, spunta una rilevate novità.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, allarme Theo Hernandez: blitz PSG | Scambio da urlo

Calciomercato Juventus e Inter, spunta la data per Vlahovic: c’è l’ultimatum

Vlahovic e un futuro ancora da scrivere. Stando a quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’, la Fiorentina avrebbe dato un ultimatum all’agente dell’attaccante, Darko Ristic, per presentare un’offerta da almeno 70 milioni di euro. Il tempo concesso è fino al 15 agosto, altrimenti i ‘Viola’ proseguiranno la trattiva per il rinnovo del contratto in scadenza giugno 2023 senza prendere in considerazione alcuna proposta.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, cessione vicina | Incontro con l’agente

L’intenzione dei toscani, infatti, è quella di trattenere a Firenze la punta per un’altra stagione, in modo da monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Il classe 2000 è nell’agenda anche di Atletico Madrid, Arsenal e Tottenham. La Fiorentina pone il limite per Vlahovic, Juventus e Inter sono avvisate.