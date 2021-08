L’Inter si prepara a chiudere un nuovo colpo di calciomercato: accordo raggiunto con il calciatore che presto raggiungerà Milano

L’Inter continua a lavorare per il futuro e continua a programmare uscite ed entrate per far respirare il proprio bilancio e allo stesso tempo provare a restare competitiva dopo aver vinto lo scudetto nell’ultima annata. L’addio di Romelu Lukaku è sicuramente difficile da digerire ma intanto è in arrivo un nuovo colpo per la fascia.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in particolare dal giornalista Carlo Laudisa, la società nerazzurra avrebbe chiuso l’accordo per portare a Milano il calciatore Denzel Dumfries. Il calciatore assistito da Mino Raiola è pronto a partire dopo aver vestito la maglia del PSV per tre anni.

Calciomercato Inter, raggiunto l’accordo con il PSV per Dumfries

Sono stati limati gli ultimi dettagli dunque per il colpo Dumfries da parte dell’Inter. Il classe 1996 è un esterno destro che andrà a rimpiazzare Achraf Hakimi, ceduto a inizio mercato al PSG. L’esterno olandese sarà pagato 12.5 milioni di euro più 2.5 milioni di bonus, per un totale di 15 milioni. È stata la prima scelta fin dal primo momento dell’addio dell’esterno marocchino.

L'#Inter chiude per #Dumfries , in arrivo a Milano. Al @PSV vanno 12,5 milioni + 2,5 di bonus. Il nazionale olandese è il successore di Hakimi: prima scelta nerazzurra. #calciomercato#transfers@Gazzetta_it — Carlo Laudisa (@carlolaudisa) August 12, 2021

Nell’ultima annata con il PSV in Eredivisie, Dumfries ha collezionato 30 presenze ed è andato in gol ben due volte fornendo anche sei assist ai suoi compagni. È atteso a Milano nelle prossime ore.