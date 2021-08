Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Doppia ipotesi a fine contratto

Cristiano Ronaldo e il suo futuro sono argomento molto chiacchierato in sede di calciomercato. L’ipotesi per il portoghese

Cristiano Ronaldo e la Juventus, una storia d’amore che è sembrata a lungo in bilico negli ultimi mesi, ma che ora sembra destinata a continuare. Il campione portoghese, infatti, dopo i tanti rumors, si prepara alla nuova stagione in bianconero, a caccia di nuovi trofei e che sicuramente sarà ricca di tanti gol. Il futuro dell’ex Real Madrid, però, sembra argomento caldissimo di discussione già da ora in vista del termine del suo contratto, previsto per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo: spunta l’ipotesi MLS

Secondo quanto riporta ‘le10sport’, infatti, torna di moda l’ipotesi MLS per il bomber portoghese. Il contratto di Ronaldo è in scadenza nel 2022 e l’attaccante è stato contattato dall’Inter Miami che si configura, dunque, come una delle probabili destinazioni per il fenomeno della Juventus al termine del suo contratto. Non l’unica, dato che anche lo Sporting pare in prima fila per il romantico ritorno del campione portoghese. Il cinque volte Pallone d’oro si prepara alla nuova stagione, ma al bivio per il suo futuro: vedremo quale sarà la sua scelta dopo la Juventus.