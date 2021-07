Merih Demiral resta nel mirino di diverse big. In Italia ci pensa l’Atalanta da tempo, mentre in Germania ci prova il Borussia Dortmund. Idea di scambio

Occhi aperti in casa Juventus con la nuova avventura di Massimiliano Allegri che ha preso il via con l’inizio della preparazione. Diversi i nodi ancora da sciogliere dal punto di vista dell’organico che tra meno di un mese inizierà ufficialmente la prossima stagione di Serie A. In particolar modo i bianconeri dovranno monitorare possibili movimenti in difesa dove andrà ancora interpretato il futuro di Merih Demiral, centrale turco reduce da un Europeo da dimenticare, che però piace a diverse squadre. L’ex Sassuolo reclama maggiore spazio e considerazione, motivo per cui un addio è tutt’altro che improbabile. Nello specifico Demiral è stato accostato con vigore all’Atalanta da possibile erede di Romero, altro ex juventino che dal canto suo potrebbe finire in Premier. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Borussia Dortmund su Demiral: idea di scambio alla pari

L’affare con l’Atalanta per Demiral è però a rischio, considerando anche l’inserimento del Borussia Dortmund. I tedeschi infatti sono alla ricerca di un nuovo centrale difensivo di qualità e prospettiva che possa dare un contributo tangibile alla causa. I gialloneri accelerano, mentre la Juventus per il proprio centrale chiede almeno 35 milioni di euro. Una cifra importante e per nulla semplice da coprire, che potrebbe indurre il BVB ad optare per un’altra soluzione.

Per arrivare a Demiral infatti i gialloneri potrebbero anche mettere sul piatto uno scambio con Raphael Guerreiro, laterale portoghese classe 1993 che ha un valore di mercato estremamente simile al turco, compreso tra i 30 e i 35 milioni di euro. L’idea sarebbe quindi quella di uno scambio alla pari con il lusitano, compagno di squadra di Cristiano Ronaldo che potrebbe trasformarsi in ‘assistman’. Guerreiro può essere utilissimo da titolare a sinistra al posto di Alex Sandro, in picchiata nelle ultime stagioni, ma anche da jolly più offensivo in diversi moduli. Pedina quindi che potrebbe incontrare il gradimento di Allegri.