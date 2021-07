Calciomercato Juventus, Ramsey torna in Premier | Scambio con Paratici

La Juventus potrebbe presto cedere Aaron Ramsey nuovamente in Premier League, precisamente al Tottenham di Paratici

I movimenti di mercato più interessanti per la Juventus, almeno per il momento, si verificheranno a centrocampo. L’obiettivo è quello di cedere gli esuberi per poi avere quel gruzzoletto necessario da investire. Uno di questi è Aaron Ramsey, che ha mercato in Premier League e che ha deluso le aspettative nelle ultime due stagioni. Il gallese non rientra nei piani di Massimiliano Allegri e l’ingaggio da circa 7 milioni di euro l’anno danneggia le casse della Juve, desiderosa di puntare sui vari Locatelli e Pjanic.

Juventus, scambio Ramsey-Sissoko con il Tottenham

Secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, c’è un rilancio del Tottenham per Ramsey. Paratici -che lo ha portato a Torino- stima molto il centrocampista gallese e vorrebbe riportarlo nuovamente nel nord di Londra dopo la lunga esperienza all’Arsenal. Per la Juventus potrebbe profilarsi uno scambio alla pari con Moussa Sissoko, sulla base di 20 milioni di euro. L’ingaggio del francese -che ha collezionato due presenze a Euro 2020- è di oltre 4 milioni a stagione. Apprezzato da Allegri, sarebbe un buon rincalzo per quelli che saranno i titolari della Juve nel prossimo campionato.