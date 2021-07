Calciomercato Juventus, addio Chiellini | Ritorno di fiamma per il sostituto

La Juventus potrebbe perdere Chiellini che al momento è ufficialmente svincolato e puntare su un vecchio pallino per la difesa

La Juventus sta valutando cosa fare nel proprio reparto difensivo. Ci sono le certezze legate a de Ligt e Bonucci, mentre Demiral con ogni probabilità andrà via. E poi c’è Giorgio Chiellini, il giocatore più esperto della squadra che a Euro 2020 si è riconfermato stratosferico. Tuttavia, i suoi 37 anni sono comunque da tenere in considerazione e potrebbe non rinnovare. Una perdita che sarebbe molto importante, anche per la grande coppia che forma insieme a Bonucci, coi due si amalgamano in modo perfetto. E la Juve potrebbe tornare su un vecchio obiettivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, l’annuncio di Kessie sul rinnovo | Ecco le cifre

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Haaland | Acconto e doppio sacrificio

Juventus, Lindelof se Chiellini non rinnova

Chiellini dal 1° luglio è ufficialmente svincolato e non è detto che arrivi il rinnovo, nonostante le grandi prestazioni all’Europeo. Per il Manchester United è quasi fatta per l’arrivo di Varane dal Real Madrid e si tratta anche per l’arrivo di Kounde. Con due pezzi da novanta di questa caratura, Lindelof perderebbe il posto da titolare e sarebbe costretto a lasciare i Red Devils. Un incastro che vede la Juventus che tornerebbe su Lindelof senza il rinnovo di Chiellini. Il difensore centrale svedese è valutato sui 25 milioni di euro