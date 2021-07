Calciomercato Juventus, i bianconeri non smettono di inseguire il sogno Haaland per l’attacco: doppio sacrificio per la giovane stella

Quale sarà il destino di Erling Haaland? Complicato dare una risposta a questa domanda. La ‘stellina’ in forza al Borussia Dortmund sta diventando sempre più protagonista della scena calcistica mondiale. Prestazioni da urlo a suon di gol, che hanno inevitabilmente attratto l’interesse di varie grandi compagini europee in sede di calciomercato. Chelsea e Real Madrid, in particolare, sarebbero disposte a darsi battaglia da un momento all’altro. Ai ‘Blues’ e ai ‘Blancos’, però, va aggiunto anche l’interesse forte e concreto della Juventus. I bianconeri pare non si siano ancora chiamati fuori dalla corsa al diamante norvegese, nonostante i gialloneri abbiano sparato altissimo. La richiesta, al momento, tocca addirittura i 175 milioni di euro.

Cifra esorbitante, che complica certamente la partenza immediata del classe 2000. A maggior ragione considerando che dalla prossima estate si attiverà la clausola rescissoria da 75 milioni prevista nel contratto del calciatore. Ecco che la ‘Vecchia Signora’ potrebbe tentare da subito un vero e proprio assalto per anticipare la folta concorrenza, anche perché nel giugno 2022 ci sarà sicuramente la separazione da Cristiano Ronaldo e dal suo pesantissimo ingaggio. I piemontesi, dal canto loro, potrebbero proporre ai tedeschi due pedine come acconto. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, assalto a Haaland: ecco il piano

La Juventus non molla Haaland. La società vuole sostituire CR7 con un top player il prossimo anno e, con la probabile permanenza in Bundesliga ancora per una stagione, il 21enne sarebbe il profilo ideale. I bianconeri, inoltre, potrebbero tentare di inserire nell’affare il cartellino di Demiral come acconto per l’estate 2022 insieme a quello di Bernardeschi. Quest’ultimo fa parte – come il norvegese – della scuderia del potente procuratore Mino Raiola, che è solito dare vita ad operazioni con il Dortmund.

Dopo averci portato Haaland, infatti, l’agente ha concluso anche il trasferimento di Malen dal PSV. Il centrale turco, che piace tanto anche all’Atalanta di Gasperini, avrebbe una valutazione sui 30 milioni di euro, mentre l’esterno italiano intorno ai 20. Circa 50 milioni in totale, a cui i piemontesi aggiungerebbero poi una sostanziosa parte cash da oltre 20 milioni per coprire i 75 della clausola del bomber. La Juventus continua ad inseguire il sogno Haaland e ha in mente il piano per il prossimo anno. Staremo a vedere.