Calciomercato Milan, l’annuncio di Kessie sul rinnovo | Ecco le cifre

Calciomercato Milan, svolta per il rinnovo di Franck Kessie: le dichiarazioni dell’ivoriano, impegnato alle Olimpiadi.

Segnali positivi, finalmente, per il Milan, sul rinnovo di Franck Kessie. Dopo aver perso a zero Donnarumma e Calhanoglu, i rossoneri vogliono assolutamente evitare che accada la stessa cosa con il ‘presidente’. Il lavoro di Maldini e Massara, per mettere a segno un rinnovo di contratto pesante in termini simbolici ma anche di ingaggio (si parla di una operazione ‘alla Ibrahimovic‘), sta per pagare, forse, i suoi dividendi. Dalle Olimpiadi di Tokyo, dove è impegnato con la Costa D’Avorio, parla proprio il centrocampista e le sue dichiarazioni sono una boccata d’ossigeno per l’ambiente rossonero.

Milan, l’annuncio di Kessie: “Mi vedo rossonero a vita”

“Sono orgoglioso di aver scelto il Milan, non voglio andare via – ha spiegato alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Mi vedo ‘presidente’ a vita, almeno per quanto riguarda quella calcistica. I tifosi stiano tranquilli, io mantengo sempre la parola. Ora penso alle Olimpiadi, quando tornerò a Milano sistemeremo tutto e non ci saranno problemi. Mi sento ogni giorno con Maldini e Massara, sanno come la penso”.

Dunque, al ritorno dalla kermesse a cinque cerchi, sarà l’ora del prolungamento di contratto per il centrocampista, pilastro irrinunciabile della squadra di Pioli. L’intesa potrebbe arrivare intorno ai 6 milioni netti a stagione, fino al 30 giugno 2024, per un rinnovo dunque da 36 milioni lordi. Un investimento davvero importante, ma necessario, per dare sostanza alle ambizioni milaniste per il futuro.