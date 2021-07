Mino Raiola continua a lavorare per il futuro dei suoi top player: possibile scambio in Premier con la suggestione del big

Ancora novità importanti sul fronte calciomercato. Il noto agente, Mino Raiola, è sempre molto attivo per il futuro dei propri assistiti e così ci sarebbe una suggestione in Premier League. Come svelato dal quotidiano sportivo “Tuttosport” il procuratore italo-olandese sta lavorando per portare il centrale olandese dell’Inter, Stefan de Vrij, in Premier League.

Calciomercato Inter, de Vrij idea Chelsea

Ancora una volta la società nerazzurra dovrà respingere gli attacchi delle big della Premier, tra cui in pole la suggestione Chelsea pronta anche ad offrire 15 milioni di euro più il possibile cartellino del terzino spagnolo Marcos Alonso, l’ex viola verso l’addio ai “Blues”. Quest’ultimo è stato monitorato a lungo dalla dirigenza nerazzurra per rinforzare le corsie esterne della formazione guidata dal neo allenatore Simone Inzaghi. Dopo l’addio di Hakimi lo stesso allenatore avrebbe bisogno di innesti funzionali sulle fasce per provare il suo tipico 3-5-2.

Il centrale olandese era arrivato a parametro zero dalla Lazio in direzione Milano: così una sua ipotetica cessione sarebbe tutto da guadagnato per il club nerazzurro che continua ad avere problemi di cassa come svelato dallo stesso ad Marotta. Al momento non ci sono contatti ufficiali, ma soltanto idee suggestive in vista della prossima stagione.

L’Inter continuerà a lavorare sul fronte calciomercato tra acquisti e cessini da urlo. I nerazzurri dovranno respingere gli attacchi delle big d’Europa in vista della prossima stagione. Stefan de Vrij sarebbe finito così nel mirino dei top club della Premier League con il Chelsea sempre molto attento a questo tipo di operazioni. A poco meno di un mese dall’inizio del campionato, tutto è ancora in bilico.