Il calciomercato di Juventus e Napoli può vedere un inattesa sfida per il centrocampista: testa a testa tra Allegri e Spalletti

Udinese e Venezia all’esordio stagionale in Serie A, il prossimo 22 agosto. Juventus e Napoli proseguono la preparazione estiva, con il calciomercato che rimane sullo sfondo. Quando manca poco più di un mese alla chiusura della sessione, bianconeri e partenopei. mirano a limare gli ultimi innesti per le rose di Allegri e Spalletti. Una rivalità in campo che si protrarrà anche in sede di mercato, con un obiettivo comune che può scatenare il duello sull’asse Napoli-Torino. Nel mirino di Spalletti e Allegri il centrocampista svizzero, in scadenza il 30 giugno 2022 con il Borussia Monchengladbach, Denis Zakaria. Il 24enne di Genf, accostato nei mesi scorsi anche al Milan, è un giocatore forte fisicamente che abbina qualità a tanta quantità in mediana, con la possibilità all’occorrenza di essere schierato anche al centro della difesa. Un’occasione ghiotta per Allegri e Spalletti che hanno bisogno di almeno un rinforzo di spessore a centrocampo e possono puntare proprio su Zakaria.

Calciomercato, duello Juventus-Napoli: ecco Zakaria

Il Borussia Monchengladbach valuta il cartellino di Zakaria non meno di 25-30 milioni di euro, nonostante il ‘rischio’ di perderlo a zero tra pochi mesi.

La scadenza ferma al 30 giugno 2022 ed il rinnovo che difficilmente arriverà, può allontanare dai tedeschi Zakaria con Napoli e Juventus vigili alla finestra.

Nell’ultima stagione con la maglia del Borussia Monchengladbach, Zakaria ha accumulato 32 presenze tra campionato e coppe, con 1 rete ed 1 assist vincente.