Sono ore delicate per il brasiliano seguito da Juventus e Milan: arrivano novità importanti sulla decisione del suo procuratore

Sono giornate calde e decisive per quanto riguarda il futuro del giovane Kaio Jorge, attaccante del Santos classe 2002 che ha già disputato diverse partite con la Prima Squadra dimostrando di essere un elemento valido e promettente, attirando anche le attenzioni di Juventus e Milan. Intervenuto ai microfoni di ‘Globo Esporte’, il presidente del club brasiliano Andres Rueda ha parlato del futuro del giovane attaccante. Ecco le sue parole:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, contatti e rilancio | Stella dalla Premier: 55 milioni!

“C’è una proposta per Kaio Jorge. La stiamo valutando per dare una risposta. Io avrei voluto rinnovare il contratto e tenerlo per altri cinque anni. Cercheremo la situazione migliore per il club e per lui. Lui e la famiglia sono dalla nostra parte. Sono riconoscenti per quello che ha fatto il Santos e credono che sia sbagliato andare via senza che il Santos abbia un riconoscimento per questo lavoro. Credo che sarà una cosa interessante per il club e per lui”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuovo assalto in Germania | Colpo in attacco!

Calciomercato, l’agente di Kaio Jorge spinge per l’Italia. Juventus e Milan ci provano

Tutto da decidere ancora per Kaio Jorge, che comunque potrebbe presto finire in Italia. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, infatti, il suo procuratore starebbe spingendo per portarlo in Serie A (quindi a Juventus o Milan) o per l’addio a parametro zero a partire da gennaio. La società brasiliana, invece, vorrebbe ascoltare proposte di altre società per avere un guadagno maggiore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, 100 milioni dal Liverpool | Scambio provocatorio

Sulle sue tracce infatti sembrerebbe esserci anche l’Atletico Madrid, ma non è da escludere un assalto da Francia o Portogallo.