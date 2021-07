Resta nebuloso il futuro di Ante Rebic con il Milan di Paolo Maldini: attenzione allo scambio con Brandt. Le ultime sul calciomercato del campionato di Serie A

Giornata di rientri in casa Milan dopo le vacanze per i protagonisti della Copa America e di Euro 2020. Uno di questi è senza dubbio Ante Rebic. L’attaccante croato della squadra rossonera, dopo una stagione altalenante che l’ha comunque lanciato in doppia cifra di reti nel campionato italiano di Serie A, ha deluso all’Europeo dove non è riuscito ad esprimere le sue qualità con la sua nazionale, eliminata ai supplementari negli ottavi di finale contro la Spagna di Luis Enrique. Resta anche in dubbio il futuro di Rebic in sede di calciomercato. L’ex giocatore dell’Eintracht di Francoforte non è infatti fra gli incedibili del club rossonero che lo valuta una cifra che si aggira fra i 25 ed i 30 milioni di euro.

Nell’ultimo campionato italiano di Serie A disputato con la maglia del Milan, Ante Rebic, fra infortuni e contagio da Coronavirus, ha collezionato 11 reti fornendo anche 7 assist ai suoi compagni di squadra. Meno buono il bottino del croato in Europa League che, in 5 gettoni, ha totalizzato appena due assistenze.

Calciomercato Milan, Rebic in bilico | Idea di scambio

Nel frattempo, il Milan sarebbe sulle tracce di Julian Brandt. Il fantasista tedesco classe 1996 del Borussia Dortmund viene valutato una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Originario di Brema, il 25enne del club della Ruhr non è proprio centrale nel progetto tecnico della società di Bundesliga.

In quest’ottica, attenzione alla possibilità di scambio secco proprio fra Brandt ed Ante Rebic, con quest’ultimo che ha molti estimatori nel campionato tedesco, competizione nella quale il classe 1993 originario di Spalato si è messo davvero in luce per la prima volta con la maglia dell’Eintracht di Francoforte.