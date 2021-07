Il calciomercato dell’Inter può passare da una clamorosa cessione: Inzaghi ‘rischia’, il top club punta la stella

Un’estate all’insegna del cambiamento quella che l’Inter sta vivendo. Dopo aver conquistato il 19esimo scudetto della storia nerazzurra con Conte in panchina, è già tempo di cambiare pagina ed Inzaghi potrebbe essere l’artefice di diverse novità alla rosa dei campioni d’Italia. Salutato Hakimi finito al PSG e accolto a zero l’ex milanista Calhanoglu, un nuovo inatteso scenario starebbe per prospettarsi per quanto riguarda le cessioni nell’attuale sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’ e ribadito da ‘Caughtoffside.com’, il Chelsea avrebbe intenzione di puntare su un grandissimo colpo in attacco. Il nome caldo per sostituire Werner può essere quello di Romelu Lukaku. Un ritorno in quel di Londra che intrigherebbe il bomber belga che con i ‘Blues’ non ha mai avuto pieno spazio e potrebbe cercare riscatto. Dopo la pesante cessione di Hakimi, adesso anche il centravanti potrebbe dire addio alla compagine nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, vice Lukaku | Scambio col Napoli: lo vuole Spalletti!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ‘tradimento’ e beffa al Milan | Sorpresa a destra

Calciomercato Inter, addio Lukaku: il Chelsea ci riprova

L’offerta del Chelsea toccherebbe i 100 milioni di sterline, circa 116 milioni di euro, pur di convincere la società nerazzurra a lasciar partire Lukaku. Valutazioni in corso da parte dei campioni d’Europa che, dunque, potrebbero puntare forte sul centravanti che ha trascinato l’Inter all’ultimo scudetto.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La difficile situazione economica del club di Zhang potrebbe anche favorire l’addio, vista la proposta decisamente ricca.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, sgarbo alla Juve per Locatelli | Scambio saltato

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assalto a Barella e Juventus ko | Triplo colpo!

Nell’ultima annata Lukaku ha messo a segno 30 reti con 10 assist vincenti, nelle 44 presenze tra campionato e coppe con l’Inter.