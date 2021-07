Manuel Locatelli resta un obiettivo della Juventus per rinforzare il centrocampo di Allegri: l’Inter ci ha provato, scambio saltato

La Juventus è sempre al lavoro per annunciare uno dei primi colpi della sessione estiva di calciomercato. Il club bianconero ha nel mirino ormai da tempo il centrocampista del Sassuolo, Manuel Locatelli, reduce da un ottimo Europeo mettendo a segno anche due gol contro la Svizzera. Nelle scorse settimane sulle sue tracce è piombata anche l’Inter con l’ad Marotta pronto a soffiarlo alla Juve, ma ciò non è stato possibile.

Calciomercato Inter, Locatelli è saltato: ecco il motivo

Come svelato dall’edizione de “Il Corriere dello Sport” l’ad Marotta non ha potuto provato l’assalto totale al centrocampista italiano a causa delle difficoltà economiche che sta attraversando la società nerazzurra. I contatti con l’ad del club emiliano, Giovanni Carnevali, sono stati frequenti, ma l’affondo totale non è potuto avvenire per i motivi già noti. Locatelli sarebbe finito nel mirino in passato anche dell’Inter, ma l’ad Marotta ha avuto da sempre le mani legate per il bilancio in rosso.

L’idea suggestiva sarebbe stata quella di inserire nella trattativa proprio l’ex Sassuolo, Stefano Sensi, che ha avuto ancora una volta una stagione tormentata. Lo scambio, però, sarebbe saltato in vista della prossima stagione proprio a causa dei diversi motivi economici che stanno travolgendo da tempo la società nerazzurra. La valutazione di Sensi si aggira intorno ai 15-20 milioni: con il suo inserimento nell’affare si sarebbero abbassate le pretese per i 40 milioni richiesti per Locatelli.

La Juventus proverà così a chiudere il colpo da novanta in vista della prossima stagione. Locatelli non vede l’ora di accettare la proposta di un top club europeo per compiere il passo in avanti per misurarsi a livello internazionale.