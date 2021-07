L’Inter è alla costante ricerca di un nuovo laterale da inserire in rosa dopo l’addio di Hakimi. Per la fascia spunta anche un ex Milan

L’addio di Achraf Hakimi ha lasciato un vuoto molto complesso da colmare per la dirigenza dell’Inter, che nelle ultime settimane è al lavoro per provare a colmare la partenza del marocchino, regalando a Simone Inzaghi un nuovo esterno di piede destro. Servirà un laterale con spiccate doti offensive, capace di giocare anche a tutta fascia proprio come il neo calciatore del PSG. Non mancano di certo i profili accostati in questi giorni all’Inter: dal ‘solito’ Hector Bellerin all’ipotesi complessa Nandez, fino ad arrivare al più recente e complicato Sergino Dest. Marotta e soci sfogliano quindi la margherita delle scelte, restando però sempre ancorati alla politica di contenimento dei costi imposta dal club di Suning, che con un occhio resta sempre attento ai conti. Serviranno quindi idee e creatività in questa finestra di calciomercato. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rischio rottura | La Juve pronta allo sgarbo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, beffa a Mourinho | Assalto più scambio

Calciomercato Inter, sgarbo al Milan: beffa per Dalot

Proprio la creatività potrebbe portare l’Inter ad inserirsi in corsa per un obiettivo del Milan. Si tratta di Diogo Dalot, polivalente laterale portoghese classe 1999 che ha vissuto anche l’ultimo Europeo con la sua Nazionale. Il lusitano ha giocato un anno in prestito in rossonero disimpegnandosi sia a destra che a sinistra in modo egregio. Maldini e soci non hanno però per ora trovato l’accordo per la riconferma e il ragazzo ha fatto ritorno al Manchester United proprietario del cartellino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, offerta di scambio alla Roma | Inter e Juventus ko

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la carica dei 101 milioni | Ecco l’erede di Ronaldo

Il Milan dal canto suo resta anche ‘distratto’ dalle voci su Kessie e in questo clima di incertezza potrebbe inserirsi l’Inter, forte degli ottimi rapporti con i ‘Red Devils’ dopo gli affari Sanchez, Lukaku e Young delle scorse sessioni. Marotta potrebbe mettere sul piatto un prestito con diritto o al limite obbligo di riscatto mascherato, legato a determinate condizioni che possano anche soddisfare le richieste economiche dello United che vuole una 20ina di milioni di euro. Cifra che nel caso con tale formula l’Inter penserebbe di versare solamente tra un anno. Il ‘tradimento’ di Dalot inoltre porterebbe in dote, nel caso, ad Inzaghi un calciatore giovane, con ampi margini di miglioramento e capace di giocare su entrambe le corsie esterne.