L’Inter ha da risolvere la grana legata al complesso rinnovo di Marcelo Brozovic. Domanda ed offerta sono distanti: spunta l’ipotesi di addio e scambio

Il mercato dell’Inter resta legato alle uscite ancor prima che all’entrate. I conti nerazzurri per il momento rappresentano infatti la priorità del club di Suning pronto anche a rafforzare la squadra adottando soluzioni ‘creative’, per andare a puntellare dove serve la rosa di Inzaghi. Marotta e soci però dovranno fare attenzione anche alle situazioni in sospeso, come quella relativa al rinnovo di Marcelo Brozovic, in scadenza 2022 ed ancora lontano da una possibile firma. Le richieste del croato e del suo entourage mal si sposano con l’idea attuale del club meneghino, che prova a ridimensionare i costi anche dal punto di vista degli stipendi. Pur restando un calciatore molto importante l’Inter però non dovrebbe svenarsi per provare a trattenerlo. Le trattative vanno avanti con il club di Suning aperto ad ogni tipo di soluzione percorribile. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Brozovic futuro in bilico: scambio col Tottenham

Nel caso in cui l’Inter e Brozovic non riuscissero a trovare un punti di incontro per proseguire insieme il matrimonio, Marotta e soci potrebbero anche pensare di aprire ad un addio anticipato per monetizzare quanto meno l’ultimo anno di contratto ancora in vigore.

Il croato dal canto suo piace molto in Premier League, in particolare al Tottenham dell’ex Juventus Fabio Paratici, da sempre suo grande estimatore. Proprio la dirigenza Spurs a quel punto potrebbe decidere di mettere sul piatto uno scambio alla pari con Giovani Lo Celso, centrocampista argentino di grandi qualità, che non ha giocato con enorme continuità nell’ultima annata di Premier, ma che in compenso ha vinto da protagonista l’ultima Copa America con la maglia dell’Argentina. Un ulteriore assist in questo senso potrebbe arrivare dal connazionale Lautaro Martinez, col quale ha vissuto fianco a fianco l’ultima esperienza con la maglia della Seleccion. La valutazione per entrambi si aggira intorno ai 30 milioni di euro.