Svolta in arrivo per il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus: indiscrezione dalla Spagna, ecco un contratto biennale

Il destino di Cristiano Ronaldo rimane al centro dei pensieri di calciomercato della Juventus. Un’estate che può regalare sorprese importanti riguardo al futuro dell’asso lusitano, in scadenza tra meno di dodici mesi con la ‘Vecchia Signora’ e accostato a diversi top club negli ultimi mesi. Manca circa una settimana al ritorno a Torino dell’attaccante cinque volte Pallone d’Oro, con domenica per lo sbarco in città e lunedì, salvo clamorosi colpi di scena, giornata nella quale CR7 svolgerà visite mediche e si aggregherà al gruppo di Allegri. Stando però a quanto riportato da ‘Diario Sport’, la permanenza a Torino del 36enne di Funchal sembrerebbe vicinissima al capolinea. All’orizzonte c’è il PSG, pronto a puntare forte sul fuoriclasse della Juventus per il quale avrebbe pronto già un contratto biennale. Il quotidiano torinese ‘Tuttosport’ sostiene come nei prossimi giorni sia previsto un incontro tra l’agente di Jorge Mendes e i vertici bianconeri, per definire una volta per tutte la scelta (ancora non annunciata) che riguarderà la prossima squadra di CR7.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: le ultime

La Juventus ha fretta di conoscere la decisione dell’attaccante, che resti o dica subito addio alla Serie A, affinchè possa muoversi a riguardo in sede di mercato.

Nell’ultima annata con la maglia della Juventus, Ronaldo ha collezionato 36 reti e 4 assist vincenti in 44 apparizioni tra campionato e coppe.

Una settimana quella entrante che può quindi definire una volta per tutte il destino di CR7: il PSG è pronto all’assalto.