La Juventus si allontana dal colpo in attacco: ci pensa Mourinho, Roma all’assalto

Un calciomercato estivo all’insegna dei cambiamenti per la Serie A. Dal ritorno in panchina di Sarri, Allegri e Mourinho ai prossimi colpi che le big del nostro calcio hanno in lista. La Juventus ‘rischia’ di farsi superare nella corsa all’attaccante, da mesi nel mirino della dirigenza bianconera, proprio dallo ‘Special One’. Il tecnico della Roma è consapevole delle criticità del reparto avanzato dei capitolini ed ha intenzione di regalarsi almeno un colpo di grande spessore per l’imminente nuova stagione. Dopo il brutto infortunio subito e che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per ben otto mesi, adesso Raul Jimenez è pronto al rientro e può finire sul mercato. Ad interessarsi al talento portoghese, da tempo sul taccuino della Juventus, vi è proprio la Roma dello ‘Special One’. A riportare l’indiscrezione è il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ secondo il quale Josè Mourinho, sin dal suo sbarco nella Capitale, ha fatto il nome del gioiello del Wolverhampton per rinforzare l’attacco della Roma.

Calciomercato, la Juventus rischia: Mourinho sulla punta

Uno scenario che può quindi lasciare a mani vuote la Juventus, già vicina a Jimenez la passata estate. Il bomber 30enne ha una valutazione di almeno 40 milioni di euro ed i ‘Wolves’ non escludono la cessione nelle prossime settimane.

Mourinho dunque prepara lo sgambetto alla Juventus: Raul Jimenez tra le priorità dello ‘Special One’ per il mercato della Roma.

Nell’ultima stagione Jimenez ha collezionato solo 11 presenze, con 4 reti in 849′ in campo con il Wolverhampton.