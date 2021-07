La Juventus è sempre vigile sul calciomercato in attesa di cogliere le occasioni che si presentano. Il bomber che piace ai bianconeri tarda a rinnovare col suo club.

La priorità della Juventus sul calciomercato sembra essere quella di prendere un centrocampista per migliorare la qualità del reparto nevralgico bianconero. Con la situazione legata al futuro incerto di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, anche per l’attacco i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ restano vigili in attesa che si presenti l’occasione giusta per piazzare il colpo. L’ideale per la Juve sarebbe riuscire a prendere un centravanti forte, ma ancora giovane e con il meglio della carriera ancora davanti. Uno dei profili più interessanti in questo senso gioca in Serie A e starebbe ritardando i colloqui con la sua società per il rinnovo del contratto.

La Juventus pensa a Vlahovic che temporeggia sul rinnovo | Per Barone “si balla in due”

L’attaccante serbo classe 2000, Dusan Vlahovic, è stato uno dei bomber più prolifici e dal rendimento migliore dello scorso campionato. Data anche la giovane età è un obiettivo appetibile per molti club europei, tra cui la Juventus.

Il centravanti della Viola ha un contratto in scadenza nel 2023 e la dirigenza della Fiorentina vorrebbe rinnovarlo in fretta per evitare di perderlo incassando cifre più basse del suo reale valore. A non avere fretta nel firmare il nuovo contratto sarebbe, però, proprio il giocatore. E a confermarlo c’è il direttore generale viola, Joe Barone, che a margine di un evento ha dichiarato di “parlare con Dusan ogni giorno”. “Stiamo lavorando per un rinnovo, non so se arriva oggi tra settimane o tra qualche mese ma per ballare bisogna essere in due, non si balla da soli”, ha sottolineato il dirigente.