Luis Alberto è al centro di diverse voci di calciomercato, che vorrebbero un suo addio alla Lazio: Monchi offre lo scambio, beffa Milan

Il Milan è letteralmente scatenato. Maldini ha dovuto prendere atto dei pesantissimi addii di Donnarumma e Calhanoglu, resi ancor più dolorosi dalla doppia perdita a parametro zero. Ma il direttore tecnico si è subito mosso in ottica entrate per ridare entusiasmo ai tifosi rossoneri e regalare a mister Pioli i rinforzi desiderati. Chiuso ufficialmente il colpo Giroud dal Chelsea, acquisto senz’altro di grandissimo spessore che darà una grande mano anche in Champions League. Ma non è tutto: il ‘Diavolo’ ha preso anche Ballo-Toure dal Monaco per il ruolo di vice Theo Hernandez e si è assicurato nuovamente – in prestito biennale dal Real Madrid – anche le prestazioni di Brahim Diaz, che nella scorsa stagione ha fatto vedere sprazzi di grande talento.

A questo punto, la società si tufferà alla ricerca del sostituto del trequartista turco in sede di calciomercato. Da Isco a Ziyech, passando per Vlasic: tanti i profili accostati ai lombardi nell’ultimo periodo. Nei pensieri del club, inoltre, continua ad aleggiare il nome di Luis Alberto. Lo spagnolo ha raggiunto il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore e i rapporti con i biancocelesti sembrano essersi distesi. L’intenzione del calciatore, però, sarebbe quella di partire verso altri lidi più prestigiosi, perciò l’ipotesi addio si mantiene più che viva. Ma al classe ’92, potrebbe tentare l’assalto il Siviglia di Monchi.

Calciomercato, Monchi ci prova per Luis Alberto: scambio e Milan ko

Monchi piomba su Luis Alberto. Il club biancoverde – che ha lanciato lo spagnolo nel calcio professionistico – sarebbe disposto ad offrire ai capitolini il cartellino di Papu Gomez. Aggiungerebbero, poi, una sostanziosa parte cash da 20 milioni di euro, riuscendo così a coprire la valutazione dell’ex Liverpool che si attesta sui 50 milioni di euro.

Un’offerta certamente molto importante, che metterebbe al tappeto il Milan. Il contratto del trequartista biancoceleste è in scadenza a giugno 2025: il presidente Lotito non cederà facilmente uno dei suoi elementi di punta, ma la proposta in questione è allettante e potrebbe convincerlo. Monchi tenta l’assalto a Luis Alberto e il Milan vede sfumare il colpo.