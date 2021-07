Lavori in corso per la nuova Juventus di Allegri, che potrebbe mettere in atto una rivoluzione tattica: intreccio tra Ronaldo e Morata

Lavori in corso in casa Juventus. L’Allegri-bis deve ancora prendere una forma ben definita e la società, in questo senso, è alla ricerca di possibili rinforzi da regalare al tecnico. La priorità è potenziare quello che viene considerato come il reparto più debole della rosa, ossia il centrocampo. Avanza la trattativa per portare a Torino il gioiello del Sassuolo Manuel Locatelli. L’affare, però, non è semplice, considerando che i neroverdi rimangono fermi al momento sulla richiesta di 40 milioni di euro cash.

Ma nei pensieri dell’allenatore livornese non c’è solo il calciomercato. L’ex Milan comincia già a pensare alla costruzione del suo scacchiere tattico, in particolare alla posizione di Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, l’intenzione è quella di riprovare a convincere CR7 ad agire da centravanti. Questa soluzione potrebbe rendere più semplice l’allungamento della carriera del campione di Madeira. La carta d’identità parla chiaro (36 anni) e lo stesso Ronaldo è conscio di doversi gestire durante l’annata per poter prendere parte alle gare principali. L’età avanza e il portoghese potrebbe dover rifiatare più che in passato, considerando anche inevitabilmente l’aumento del rischio di infortuni. Una vera e propria rivoluzione tattica da parte di Allegri, che riguarderebbe chiaramente anche Morata.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, pericolo Guardiola su Chiesa | Scambio, soldi e controproposta

Juventus: Ronaldo in, Morata out | Rivoluzione Allegri, doppio scenario

Ronaldo centrale e minor spazio per Morata. Questo il piano che avrebbe in mente Allegri per disegnare il reparto avanzato del proprio undici. Un’ipotesi potrebbe essere il modulo 4-4-1-1, con Dybala – elemento sul quale il tecnico punta tantissimo – dietro al fuoriclasse ex Real Madrid. In alternativa, l’allenatore livornese potrebbe puntare su un classico tridente con Chiesa o Morata. Viste le prestazioni del classe ’97 con la Nazionale di Mancini a Euro 2020, lo spagnolo partirebbe in netto svantaggio.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, allarme infortuni | Scambio da 40 milioni

Permane, però, incertezza riguardo al futuro di Ronaldo e la possibilità che dica addio con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto – giugno 2022 – non è ancora da escludere. Ma in caso di permanenza, Allegri avrebbe già le idee chiare sulla sua gestione.