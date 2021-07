Federico Chiesa grazie ad uno straordinario Europeo ha visto incrementare il proprio valore. Guardiola ci prova con lo scambio: spunta la controproposta

Tutti pazzi per Federico Chiesa. L’esterno classe 1997 della Juventus è reduce da uno straordinario Europeo da protagonista con l’Italia di Mancini, condito anche da due reti pesantissime contro Austria e Spagna nelle fasi ad eliminazione diretta. L’attaccante ex Fiorentina ha quindi messo il punto esclamativo ad una grande annata a livello personale anche con indosso la casacca bianconera, al suo primo anno a Torino. Si tratta di un vero e proprio patrimonio tecnico ed economico da cui la Juventus ha intenzione di ripartire per ricostruire un percorso fatto di successi. L’exploit di Chiesa non è però passato inosservato, e diversi club europei hanno posato gli occhi su di lui. Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea e Liverpool sono le principali contendenti pronte a lanciare l’assalto tra cifre folli ed offerte importanti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Guardiola assalto a Chiesa: pronta la controfferta

Recentemente dunque al di là di un Chelsea pronto a mettere anche 100 milioni sul piatto, è spuntato fuori il nome del Manchester City di Pep Guardiola, sempre molto attento a quanto accade in Italia. Lo stesso allenatore spagnolo potrebbe lanciare l’assalto al talento della Juventus, mettendo sul piatto uno scambio con Ilkay Gundogan, molto gradito ad Allegri, insieme a 20 milioni di euro.

La Juve però non ha alcuna intenzione di cedere Chiesa perno su cui costruire i prossimi successi, men che meno con un’offerta non ritenuta congrua come questa. Dal canto suo il club bianconero potrebbe “provocatoriamente” andare con una controproposta di scambio per Ferran Torres, calciatore con caratteristiche simili, giovane e che già piaceva alla stessa dirigenza juventina, insieme ad un pesante conguaglio economico. A quel punto però sarebbe lo stesso City a dire di no lasciando tutto invariato.