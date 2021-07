Il calciomercato della Juventus passa dal futuro di Cristiano Ronaldo: l’asso lusitano in un clamoroso scambio per il big

Ronaldo in, Ronaldo out. Sarà un’estate all’insegna del tormentone, in casa Juventus, riguardante il futuro dell’asso lusitano. Il cinque volte Pallone d’Oro rimane in scadenza tra meno di dodici mesi e buona parte del calciomercato della ‘Vecchia Signora’ passerà proprio dal destino di CR7. Nonostante una stagione deludente, l’attaccante 36enne ha messo a segno 36 reti con 4 assist in 44 apparizioni tra campionato e coppe. Numeri stellari che potrebbero tuttavia non bastare per la permanenza di CR7, desideroso di chiudere con un’ultima Champions League prima di ritirarsi dal grande calcio. In tal senso, potrebbe aprirsi un clamoroso scenario di scambio con una delle maggiori potenze europee. Si tratta del PSG di Mauricio Pochettino, assoluto protagonista dell’attuale sessione di mercato con gli approdi di Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum e Sergio Ramos. La società di Al-Khelaifi deve però pensare anche a cedere ed in tal senso, alcuni intermediari, secondo ‘Il Corriere dello Sport’, avrebbero contattato la Juventus per proporre il cartellino di uno dei big che non rientra nei piani di Pochettino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, la carica dei 101 milioni | Ecco l’erede di Ronaldo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Arthur operato | Il messaggio sui social del brasiliano

Calciomercato Juventus, proposto l’ex Inter: addio CR7

Si tratta di Mauro Icardi, seguito a lungo dalla società bianconera e che potrebbe arrivare solo in caso di partenza di Ronaldo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ecco quindi spuntare l’intrigante possibilità di scambio sull’asse Torino-Parigi, con ‘Maurito’ alla corte di Allegri e CR7 sotto la Tour Eiffel.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, pericolo Guardiola su Chiesa | Scambio, soldi e controproposta

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Icardi al posto di Ronaldo | Annuncio in diretta

L’ex capitano dell’Inter può quindi rappresentare, di fatto, l’erede di Cristiano Ronaldo in bianconero: la palla passa alle due società, per quello che sarebbe lo scambio dell’estate.