La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Allegri: suggestione scambio!

Saranno giorni intensi in casa Juventus per arrivare ai primi colpi da consegnare a Massimiliano Allegri. Da diversi giorni l’allenatore livornese è tornato al lavoro in vista della prossima stagione per cercare di riportare entusiasmo dopo una stagione da dimenticare nonostante i due trofei vinti con Andrea Pirlo. Dal fronte calciomercato potrebbero arrivare i primi regali per il tecnico bianconero che vorrebbe incrementare il tasso tecnico della rosa a sua disposizione. Inoltre, bisognerà fare i conti con l’infortunio di Arthur, che si è operato nelle ultime ore e starà fuori fino a gennaio.

Calciomercato Juventus, non solo Locatelli: doppia idea a centrocampo

Nel mirino dei bianconeri c’è ormai da tempo il profilo del centrocampista del Sassuolo, Manuel Locatelli, pronto a fare il salto di qualità alla Juventus. La dirigenza bianconera potrebbe così pensare al doppio colpo a centrocampo visto che preoccupano i tempi di recupero dello stesso centrocampista sudamericano dei bianconeri. La dirigenza ha studiato i profili di Hojberg del Tottenham e di Renato Sanches del Lille con una valutazione simile che si aggira intorno ai 35-40 milioni.

La società torinese potrebbe così pensare anche all’inserimento del centrale turco, Merih Demiral, che ha una valutazione proprio intorno ai 35-40 milioni di euro. Il centrocampista del Tottenham è considerato, però, incedibile dagli Spurs e non sarà affatto facile convincere Fabio Paratici. Il club francese, invece, sarebbe anche pronto ad ascoltare le proposte per il centrocampista portoghese. Demiral, infine, sarebbe anche entusiasta delle due destinazioni: in Francia ritroverebbe vari connazionali, ma la Premier League resta il suo campionato preferito.

Possibile doppio colpo a centrocampo per la Juventus che continua così a monitorare attentamente il fronte calciomercato per i primi innesti di valore da regalare a Massimiliano Allegri.