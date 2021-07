Dall’Inghilterra arrivano conferme di un accordo sempre più vicino tra Pogba e il Manchester United per il rinnovo

La Juventus continua a cercare un centrocampista che possa alzare l’asticella all’interno della squadra, soprattutto in seguito all’infortunio di Arthur che starà fuori per diversi mesi. Dalla Francia arrivano conferme di un interesse concreto dei bianconeri per Tolisso e continua la trattativa con il Sassuolo per Manuel Locatelli, ma in tutto questo tempo non è mai tramontato l’amore per Paul Pogba. Il ritorno di Massimiliano Allegri ha riacceso la fiamma per il campione del mondo in carica che ha sempre lascito la porta aperta per un suo ritorno a Torino. Anche il Paris Saint-Germain, insaziabile in questa sessione estiva di calciomercato, è sulle tracce del francese e potrebbe tagliare fuori la Juventus.

Calciomercato, Juventus e Psg salutano Pogba: verso il rinnovo con lo United

Il ritorno di fiamma della Juventus, però, potrebbe essere ormai un ritorno lontano. Secondo quanto riporta il sito web inglese ‘The Athletic’, il Manchester United sarebbe a buon punto nella trattativa per il prolungamento di contratto di Pogba, in scadenza a giugno 2022.

Il patron del Psg, Al Khelaifi continua a sognare Pogba, così come la Juventus che non ha mai smesso di inseguirlo dopo l’addio nel 2016, anno in cui è riuscito a conquistare la coppa del Mondo con la Francia. Nelle prossime settimane si capirà realmente se il Manchester United riuscirà a trovare l’accordo definitivo con l’entourage del giocatore, tagliando fuori sia i parigini che i bianconeri.