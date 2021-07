Torna il Trofeo Berlusconi, ma non ci sarà il Milan!

Il famoso Trofeo Berlusconi, competizione classica di pre/inizio stagione fra Milan e Juventus torna in scena, ma quest’anno i rossoneri non ci saranno: ecco i dettagli

E’ stata la grande classica delle estati dall’inizio degli anni ’90 fino ad oggi: stiamo parlando del noto Trofeo Luigi Berlusconi. La competizione che ha fatto la storia del pre stagione del campionato italiano di Serie A e non solo, si inserisce in quel novero di tornei dal grande fascino che accompagnano le squadre alla ripresa delle gare ufficiali, basti pensare anche al Trofeo Gamper organizzato dal Barcellona. Quest’anno, in occasione del trentesimo anniversario dalla sua nascita, il Trofeo Berlusconi ritorna in una veste nuova e di grande fascino, ma con un’assenza che farà scalpore.

In questa nuova edizione del Trofeo Berlusconi infatti non ci sarà il Milan attualmente guidato da Stefano Pioli. I rossoneri, che hanno caratterizzato insieme alla Juventus questa fascinosa competizione, non faranno parte dell’evento sostituiti dalla nuova società gestita da Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani, ovvero il Monza che, nell’ultima stagione, ha sfiorato la promozione nel campionato italiano di Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Demiral e tesoretto | Doppio colpo italiano!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, offerta di scambio alla Roma | Inter e Juventus ko

Trofeo Berlusconi, un salto nel passato con un occhio al futuro

L’ultima edizione del Trofeo Berlusconi ebbe luogo nel 2015, precisamente nell’ottobre di quell’anno, quando l’Inter allora di Roberto Mancini si impose sul Milan per 1 a 0. Quello fu l’ultimo atto della competizione che riprenderà vita e vigore allo stadio Brianteo di Monza sabato 31 luglio con il Monza che ospiterà la nuova Juventus di Massimiliano Allegri.

I bianconeri, avversari di mille battaglie di Berlusconi e Galliani a cavallo fra gli anni 80 ed i primi anni duemila saranno quindi protagonisti insieme alla squadra allenata da Giovanni Stroppa, ex giocatore proprio del Diavolo e subentrato in panchina a Brocchi dopo che, l’ex mediano, ha mancato l’approdo in Serie A nei playoff.