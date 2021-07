Potrebbe riaprirsi lo scenario che porterebbe all’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus: altro che rinnovo, nuovo assalto del top club

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a essere una delle priorità in casa Juventus. Il campione portoghese infatti sembrava diretto verso un nuovo cambio di aria, vista la stagione deludente della squadra bianconera e i risultati negativi in Europa. Nelle ultime settimane però il portoghese sembrava essersi avvicinato nuovamente alla permanenza in bianconero, con le basi per il rinnovo di contratto, che scadrà il prossimo 2022, che potevano essere poste.

Adesso però la situazione potrebbe subire un nuovo ribaltamento, che potrebbe nuovamente portare all’addio del portoghese. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Marca’, il PSG sembrerebbe non aver rinunciato a Cristiano a Ronaldo.

Calciomercato Juventus, il PSG torna a farsi minaccioso: nuovo assalto a Cristiano Ronaldo

Permanenza o addio, tutto ancora da decidere nel futuro della stella della Juventus, Cristiano Ronaldo. Il portoghese, che il prossimo anno vedrà scadere il proprio contratto con i bianconeri, sembrava poter prolungare il proprio accordo con la società juventina, ma un nuovo ribaltamento sembrerebbe in procinto di prendere vita.

Infatti sulle sue tracce sembrerebbe continuare ad esserci il PSG, che da tempo sogna di acquistare il portoghese. I francesi, secondo quanto riportato da ‘Marca’, vorrebbero CR7 in coppia con Mbappe nella rosa della prossima stagione, così da creare un attacco stellare. Vedremo se la Juventus cederà alle avances parigine o meno.