In bilico il futuro di Alessandro Florenzi alla Roma: una trattativa in Liga con Simeone potrebbe mandare ko sia Inter che Juventus

Il calciomercato entra nel vivo e le società sono a caccia dei rinforzi da consegnare ai rispettivi allenatori. Le risorse non abbondano, ma le occasioni non mancano e le trattative potrebbero prendere sempre di più in esame ipotesi di scambio. Un’ultima suggestione riguarda le vicende di casa Roma, con un giocatore in uscita che potrebbe smuovere anche il mercato giallorosso in entrata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rischio rottura | La Juve pronta allo sgarbo

Il riferimento è a Alessandro Florenzi, protagonista della magica cavalcata azzurra all’Europeo con il ct Mancini. Il giocatore è rientrato a Roma dopo l’esperienza in prestito al Psg conclusa con 21 presenze in campionato. Il terzino è sotto contratto sino al 2023, ma fuori dai piani di mister José Mourinho. Il 30enne ha però mercato e potrebbe finire nuovamente all’estero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, beffa a Mourinho | Assalto più scambio

Sulle tracce di Florenzi, infatti, ci sarebbe l’Atletico Madrid di Simeone. La squadra campione di Spagna è pronta ad offrire il cartellino di Hector Herrera, centrocampista 31enne che piaceva già alla Roma. La squadra giallorossa – nel ruolo – vorrebbe puntare su Granit Xhaka e per questo preferirebbe ottenere solo cash dalla cessione del terzino.

Calciomercato Roma, lo scambio mette ko Inter e Juve

La trattativa è in piedi e c’è ancora da lavorare. L’eventuale fumata bianca metterebbe comunque ko due squadre come Inter e Juventus, da tempo sulle tracce di Florenzi. I nerazzurri hanno visto nel giallorosso un possibile valido sostituto per Hakimi, mentre mister Allegri è alla ricerca di un’alternativa agli attuali terzini presenti in rosa.