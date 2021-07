La Juventus cambia e si trasforma attraverso le scelte di Massimiliano Allegri sul calciomercato e sul campo. Il cambio di ruolo per Ronaldo può essere la svolta per Dybala

La Juventus è pronta ad aprire un nuovo ciclo con Massimiliano Allegri in panchina. Il ritorno in panchina implica necessariamente novità dal punto di vista tecnico e tattico e a ballare, nello scacchiere dell’allenatore livornese. Un gruppo fatto di singoli straordinari, quello della Juventus, ma che allo stesso tempo è stato definito da molti ‘difficile da allenare’. Più che altro da amalgamare, come una serie di colori che, miscelati, non danno la tonalità desiderata.

E’ questo il compito, la mission che Allegri dovrà compiere, a partire dall’attacco. Tanto tuonò che non piovve, sia Cristiano Ronaldo che Paulo Dybala sono in odore di permanenza. Una svolta assoluta per lo scacchiere bianconero che, però, dovrà fare i conti con i soliti dilemmi sulla coesistenza tra i due attaccanti. L’impresa non è semplice, ma potrebbe iniziare da una prima svolta sul futuro di Ronaldo. Il campione portoghese potrebbe spostarsi al centro dell’attacco, sfruttando il suo killer instinct in area di rigore, un po’ come avviene con il Portogallo. Una mossa pronta a incidere anche sulle prospettive di Dybala.

Juventus, Allegri sposta Ronaldo e mette Dybala al centro del progetto

Un progetto, quello di Allegri, che ripartirà anche dal talento, quello di Paulo Dybala. Gli agenti del calciatore sono in arrivo, si entrerà presto nel vivo per i discorsi per il rinnovo di contratto. La nuova posizione di Cristiano Ronaldo, più centrale, pronto a raccogliere gli assist e le imbucate dei compagini, potrebbe rappresentare un nuovo inizio anche per la Joya.

Dybala potrebbe collocarsi in posizione più arretrata, alle spalle di Ronaldo, legando il gioco e abbassandosi anche a smistare palloni, mentre a CR7 sarebbero lasciati i compiti di finalizzazione, sfruttando il suo fiuto per il gol estremo. Una coppia che, con l’aiuto degli esterni, potrebbe sbocciare definitivamente. Allegri sposta Ronaldo e ripensa a un Dybala 2.0: la nuova Juventus parte da qui.