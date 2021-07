L’Inter continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato: dopo la cessione eccellente di Hakimi, pronto il colpo con lo scambio

Prima uscita stagionale per l’Inter targata Simone Inzaghi, che ha superato soltanto ai rigori il Lugano. Banco di prova importante per l’allenatore nerazzurra che ha potuto testare alcuni elementi della rosa, tra cui Dimarco e il giovane attaccante Satriano, che si è messo in luce con un gol. Lo stesso centravanti uruguaiano, classe 2001, sarebbe finito nel mirino delle big d’Europa in vista della prossima stagione e così la stessa dirigenza milanese starebbe pensando di inserirlo in una trattativa suggestiva.

Calciomercato Inter, Alex Telles nel mirino: beffa alla Roma

Dopo la cessione eccellente di Hakimi, l’Inter è alla ricerca di un laterale di prima fascia per il 3-5-2 disegnato da Simone Inzaghi. Il profilo interessante è quello del giocatore brasiliano, Alex Telles, attualmente in forza al Manchester United. Così la stessa società nerazzurra avrebbe in mente di offrire il giovane centravanti uruguaiano inserendolo nella trattativa per abbassare le pretese dei “Red Devils”.

La stessa Roma targata José Mourinho starebbe sulle tracce del laterale brasiliano: possibile beffa così per i giallorossi che dovranno fare a meno di Leonardo Spinazzola per i prossimi mesi. La valutazione del Manchester United per Alex Telles si aggira intorno ai 15-18 milioni di euro. I prossimi giorni saranno così decisivi per sbloccare la trattativa: Inzaghi si aspetta un profilo importante per andare a rinforzare le corsie esterne.

Per il brasiliano si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo aver vestito per ben 21 volte la casacca nerazzurra nella stagione 2015-2016.