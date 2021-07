La Juventus pianifica grandi cambiamenti alla rosa di Allegri: il calciomercato estivo può regalare il doppio colpo in Serie A

Il calciomercato bianconero passerà inevitabilmente dalle cessioni, prima di poter pensare a colpi di spessore da regalare a Massimiliano Allegri. L’idea della ‘Vecchia Signora’ è dunque quella di fare cassa, accumulando un’importante tesoretto per le prossime settimane di mercato. In uscita vi sarebbe Merih Demiral, con la possibilità che da club esteri possano arrivare 40 milioni di euro per il cartellino del nazionale turco. Ma non solo. Tra le uscite finirebbe anche Federico Bernardeschi, fresco campione d’Europa con l’Italia e valutato non meno di 20 milioni dai vertici juventini. Un tesoretto in entrata di circa 60 milioni di euro da reinvestire, in Serie A, per un doppio colpo di talento e prospettiva. Occhi in casa Sassuolo dove non c’è solo Locatelli ad attirare le attenzioni della Juventus: ecco i dettagli.

Calciomercato Juventus, non solo Locatelli: 60 milioni

60 milioni di euro in entrata per poter regalare due nuovi innesti a Massimiliano Allegri. Da un lato Manuel Locatelli, che il club emiliano non intende cedere per meno di 40 milioni.

Dall’altro rispunta un nome già accostato alle big di Serie A e reduce dal prestito al Genoa: Gianluca Scamacca.

L’attaccante di scuola Roma può quindi fare al caso della ‘Vecchia Signora’, in un pacchetto che includerebbe anche Locatelli e pronti entrambi a trasferirsi da Sassuolo a Torino.