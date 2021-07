Il calciomercato del Milan può vedere una clamorosa operazione con il top club: idea scambio

Il Milan di Stefano Pioli ripartirà da alcune delle certezze che hanno portato i rossoneri al secondo posto e alla qualificazione tanto desiderata alla prossima Champions League. In tal senso, salutati Donnarumma e Calhanoglu, per il ‘Diavolo’ è tempo anche di ‘difendersi’ dagli assalti ai big finiti nel mirino di alcuni top club europei. Il calciomercato estivo può quindi rivelare ancora alcune sorprese per il Milan 2021/22, quando mancano ancora diverse settimane al ritorno ufficiale in campo dei rossoneri. Tra i progagonisti dell’attuale sessione di mercato vi è il PSG che ha dominato nelle ultime settimane, mettendo a segno colpi di assoluto spessore. Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos e Hakimi potrebbero quindi non essere gli ultimi innesti per la società di Al-Khelaifi. Leonardo guarda nuovamente in casa Milan e l’obiettivo per completare la difesa di Pochettino è Theo Hernandez. Il laterale francese è molto legato ai colori rossoneri ma la società transalpina ha in mente una doppia offerta per convincere il Milan a cedere il suo gioiello: ecco cifre e dettagli.

Calciomercato Milan, PSG su Theo Hernandez: c’è l’offerta

Theo Hernandez al PSG è un’ipotesi che può diventare concreta nelle prossime settimane. Leonardo avrebbe in mente di proporre 40 milioni di euro per il terzino o, in alternativa, il cartellino di Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino è da tempo sul taccuino di Juventus ed Inter e vista la folta concorrenza potrebbe salutare il PSG e fare ritorno in Serie A. Il Milan non intende però fare sconti: per Theo Hernandez serviranno non meno di 55 milioni di euro.

Situazione dunque in divenire, il club parigino rimane alla finestra: l’ex terzino del Real Madrid tra le priorità di Leonardo.