Il futuro di Cristiano Ronaldo sta per essere scritto: l’asso portoghese può salutare la Juventus a zero

La Juventus e Cristiano Ronaldo, un matrimonio che sta per vedere una nuova puntata dopo mesi di voci sul possibile addio dell’asso lusitano. Sarà un calciomercato estivo all’insegna dei cambiamenti per la ‘Vecchia Signora‘ ma una delle certezze continuerà, salvo sorprese, ad essere Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese è in scadenza il 30 giugno 2022 con la Juventus e le indiscrezioni che si sono rincorse nelle ultime settimane sull’addio del cinque volte Pallone d’Oro sembrano destinate a spegnersi già nell’immediato. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, il procuratore di CR7 Jorge Mendes sarebbe atteso dai vertici bianconeri in settimana per discutere del destino dell’attaccante in bianconero. Mendes dovrebbe essere a Milano nelle prossime ore, con il colloquio con la Juventus che dovrebbe portare alla permanenza di Cristiano Ronaldo in bianconero. Almeno fino all’anno prossimo, è questo il ‘piano’, con le parti che si saluteranno al termine della stagione che sta per cominciare.

Calciomercato Juventus, addio ‘rimandato’: la scelta di Ronaldo

Un addio ‘gratis’ tra meno di dodici mesi, è questa l’intenzione di Mendes e la volontà di Ronaldo. Restare per un’ultima stagione, per tentare di conquistare la tanto desiderata Champions League con la maglia della Juventus.

La via sembrerebbe dunque tracciata: Cristiano Ronaldo resterà la Juventus fino alla scadenza contrattuale, l’addio dell’asso lusitano è solo rimandato al giugno 2022.

Dopo l’Europeo da protagonista dove ha chiuso da capocannoniere al pari di Schick, adesso il futuro di CR7 è tutto a tinte bianconere: almeno fino all’anno prossimo.