Il Milan si prepara a chiudere la telenovela Giroud: intesa con il Chelsea e visite mediche già fissate per il centravanti francese

Il Milan lavora sul mercato per cercare di allestire una rosa competitiva per il ritorno in Champions League. Mister Pioli ha dato delle priorità sul mercato, e tra queste c’è l’arrivo di un nuovo attaccante che possa garantire qualità e un giusto ricambio a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese – spesso assente nella passata stagione – necessita di una spalla e la scelta sembra fatta: l’obiettivo è Olivier Giroud.

È arrivata l’attesa fumata bianca per Olivier #Giroud al #Milan. Intesa con il #Chelsea per 1 milione di euro. Il centravanti arriva giovedì per le visite mediche — Carlo Laudisa (@carlolaudisa) July 13, 2021

Calciomercato Milan, visite fissate per Giroud

L’attaccante francese è un obiettivo già da diverso tempo, ma ora sembra essere arrivata l’intesa con il Chelsea, club con il quale aveva rinnovato il contratto di un anno qualche settimana fa. Secondo quanto riferisce Carlo Laudisa, sarebbe arrivata l’attesa fumata bianca per Olivier Giroud al Milan. Intesa con il Chelsea per 1 milione di euro. Il centravanti arriva giovedì per le visite mediche. Queste le parole pubblicate su Twitter dal giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’.